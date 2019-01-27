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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:43
Сказали что двойной процент не подключают по альтернативному депозиту, только крок на зустрич и максимум учавствуют в программе
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:47
подскажите
перекинул в ИБ с карты на сберсчет деьги,
они на сберсчете появились,
теперь пытаюсь перевести со сберсчета эту сумму в другой банк -
- пишет "помилка, недостатньо коштів"
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:52
Дурять.
Любий депопродукт після 27.01.2016 більше 3 місяців або 90 днів.
Вимагайте долив пива.
Доповнення №5 до Наказу №11 від 16 січня 2018 року.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:43
Альтернативный: 1 год - 18,75%, 2 года - 19%.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:00
jay2004 Так для существующих клиентов Альтернативный же не оформляют?
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:06
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:12
Але бонусів вже не буде від мінфіну.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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