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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3374337533763377

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:43

Сказали что двойной процент не подключают по альтернативному депозиту, только крок на зустрич и максимум учавствуют в программе :twisted:
demichh
 
Повідомлень: 1943
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:47

подскажите
перекинул в ИБ с карты на сберсчет деьги,
они на сберсчете появились,
теперь пытаюсь перевести со сберсчета эту сумму в другой банк -
- пишет "помилка, недостатньо коштів"
:?:
J
 
Повідомлень: 4300
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Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:52

  demichh написав:Сказали что двойной процент не подключают по альтернативному депозиту, только крок на зустрич и максимум учавствуют в программе :twisted:

Дурять.
Любий депопродукт після 27.01.2016 більше 3 місяців або 90 днів.
Вимагайте долив пива.
Доповнення №5 до Наказу №11 від 16 січня 2018 року.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлень: 27466
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:43

  ishvara написав:Сейчас для существующих клиентов максимальная ставка 18.75? А то в отделении сказали, что оформят на два года под 19%, может погорячились? ) Описания на сайте неактуальные в большинстве своем.


Альтернативный: 1 год - 18,75%, 2 года - 19%.
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jay2004
 
Повідомлень: 1594
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:00

jay2004 Так для существующих клиентов Альтернативный же не оформляют?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:06

  ishvara написав:jay2004 Так для существующих клиентов Альтернативный же не оформляют?

ерунда, кто вам такое сказал?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:12

  Lost написав:
  ishvara написав:jay2004 Так для существующих клиентов Альтернативный же не оформляют?

ерунда, кто вам такое сказал?!?

Але бонусів вже не буде від мінфіну.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27466
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
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