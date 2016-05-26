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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:43
Сказали что двойной процент не подключают по альтернативному депозиту, только крок на зустрич и максимум учавствуют в программе
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demichh
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Додано: Пон 28 січ, 2019 13:47
подскажите
перекинул в ИБ с карты на сберсчет деьги,
они на сберсчете появились,
теперь пытаюсь перевести со сберсчета эту сумму в другой банк -
- пишет "помилка, недостатньо коштів"
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J
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Додано: Пон 28 січ, 2019 13:52
demichh написав:
Сказали что двойной процент не подключают по альтернативному депозиту, только крок на зустрич и максимум учавствуют в программе
Дурять.
Любий депопродукт після 27.01.2016 більше 3 місяців або 90 днів.
Вимагайте долив пива.
Доповнення №5 до Наказу №11 від 16 січня 2018 року.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:43
ishvara написав:
Сейчас для существующих клиентов максимальная ставка 18.75? А то в отделении сказали, что оформят на два года под 19%, может погорячились? ) Описания на сайте неактуальные в большинстве своем.
Альтернативный: 1 год - 18,75%, 2 года - 19%.
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jay2004
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:00
jay2004 Так для существующих клиентов Альтернативный же не оформляют?
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ishvara
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:06
ishvara написав:jay2004
Так для существующих клиентов Альтернативный же не оформляют?
ерунда, кто вам такое сказал?!?
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Lost
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:12
Lost написав: ishvara написав:jay2004
Так для существующих клиентов Альтернативный же не оформляют?
ерунда, кто вам такое сказал?!?
Але бонусів вже не буде від мінфіну.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:26
Квесторе_поверніться написав: Lost написав: ishvara написав:jay2004
Так для существующих клиентов Альтернативный же не оформляют?
ерунда, кто вам такое сказал?!?
Але бонусів вже не буде від мінфіну.
Сказали на горячке, что только по заявке на Минфине. И в описании так сказано. А кому-то удавалось оформить без Минфина?
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ishvara
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