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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:38
J
у меня через комп не захотело, отправилось через приложение в мобилке.
Додано: Вів 29 січ, 2019 00:13
******Сказали на горячке, что только по заявке на Минфине. И в описании так сказано. А кому-то удавалось оформить без Минфина?[/quote]*********Ой ,там в подогретой ещё и не то расскажут .Помнится несколько лет назад я возмущался по этому поводу . Написано на сайте одно, представитель здесь второе ,на подогретой раз 5 звонил так вообще ахинею несёт полную. Так мне Любопытная хорошо тогда сказала. Мол мы ветераны депозитного движения разобраться не можем что и как, а чего ты хочешь выспросить у той девочки-студентки с подогретой линии которая вообще никогда в жизни ни одного депо не имела своего. По сути вопроса скажу ,что нигде вроде не указано ,что категорически запрещается подавать много заявок с разных телепонов
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:28
Вообщем к альтернативному подключают. Но только сейчас есть новые карты: авторская голд 10-грн. в мес. или банк в карм голд-399 грн. в год
Подключают этим месяцем, если до 20 числа заявление написал.
Такая очередная версия.
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