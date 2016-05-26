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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3375337633773378

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:38

J

у меня через комп не захотело, отправилось через приложение в мобилке.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:13

******Сказали на горячке, что только по заявке на Минфине. И в описании так сказано. А кому-то удавалось оформить без Минфина?[/quote]*********Ой ,там в подогретой ещё и не то расскажут .Помнится несколько лет назад я возмущался по этому поводу . Написано на сайте одно, представитель здесь второе ,на подогретой раз 5 звонил так вообще ахинею несёт полную. Так мне Любопытная хорошо тогда сказала. Мол мы ветераны депозитного движения разобраться не можем что и как, а чего ты хочешь выспросить у той девочки-студентки с подогретой линии которая вообще никогда в жизни ни одного депо не имела своего. По сути вопроса скажу ,что нигде вроде не указано ,что категорически запрещается подавать много заявок с разных телепонов :?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:28

  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:Сказали что двойной процент не подключают по альтернативному депозиту, только крок на зустрич и максимум учавствуют в программе :twisted:

Дурять.
Любий депопродукт після 27.01.2016 більше 3 місяців або 90 днів.
Вимагайте долив пива.
Доповнення №5 до Наказу №11 від 16 січня 2018 року.

Вообщем к альтернативному подключают. Но только сейчас есть новые карты: авторская голд 10-грн. в мес. или банк в карм голд-399 грн. в год :(
Подключают этим месяцем, если до 20 числа заявление написал.
Такая очередная версия.
demichh
 
Повідомлень: 1946
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:21

А на звичайну БВК підключать подвійний відсоток?
кеннек
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:49

  кеннек написав:А на звичайну БВК підключать подвійний відсоток?

А це нехай шановний офПред скаже...шось заховався. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

А что там сейчас с cashback по Выручалке, уже есть календарь кэшбэка на этот год?!?
Lost
 
Повідомлень: 1258
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  #<1 ... 3375337633773378
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