Додано: Вів 29 січ, 2019 00:13

******Сказали на горячке, что только по заявке на Минфине. И в описании так сказано. А кому-то удавалось оформить без Минфина?[/quote]*********Ой ,там в подогретой ещё и не то расскажут .Помнится несколько лет назад я возмущался по этому поводу . Написано на сайте одно, представитель здесь второе ,на подогретой раз 5 звонил так вообще ахинею несёт полную. Так мне Любопытная хорошо тогда сказала. Мол мы ветераны депозитного движения разобраться не можем что и как, а чего ты хочешь выспросить у той девочки-студентки с подогретой линии которая вообще никогда в жизни ни одного депо не имела своего. По сути вопроса скажу ,что нигде вроде не указано ,что категорически запрещается подавать много заявок с разных телепонов