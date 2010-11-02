час від часу від банку приходять СМС виду
дата, vam zarahovano bonus xxx.yy grn. ForwardBank, tel 0800300880
це приємно )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:01
час від часу від банку приходять СМС виду
дата, vam zarahovano bonus xxx.yy grn. ForwardBank, tel 0800300880
це приємно )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:25
Оказывается, есть еще "Крок назустрич стандарт+++", условия как у Альтернативного, но от 1000 и без Минфина )) Для существующих клиентов.
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:35
З трьома хрестиками немає.
Є з чотирма...онлайн, який зараз зарізали.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:36
Не знаю как с 3-мя плюсами но там где 2 плюса есть * (даний продукт призначений до оформлення тільки для клієнтів, у яких дата народження в календарному місяці оформлення депозиту)
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:40
Именно с тремя!!! Описания на сайте, как я понял, далеки от реальности )) Только в живом общении открывается Истина!
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