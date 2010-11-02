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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3376337733783379

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:01

час від часу від банку приходять СМС виду

дата, vam zarahovano bonus xxx.yy grn. ForwardBank, tel 0800300880

це приємно )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:25

Оказывается, есть еще "Крок назустрич стандарт+++", условия как у Альтернативного, но от 1000 и без Минфина )) Для существующих клиентов.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:35

  ishvara написав:Оказывается, есть еще "Крок назустрич стандарт+++", условия как у Альтернативного, но от 1000 и без Минфина )) Для существующих клиентов.

З трьома хрестиками немає.
Є з чотирма...онлайн, який зараз зарізали.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:36

  ishvara написав:Оказывается, есть еще "Крок назустрич стандарт+++", условия как у Альтернативного, но от 1000 и без Минфина )) Для существующих клиентов.

Не знаю как с 3-мя плюсами но там где 2 плюса есть * (даний продукт призначений до оформлення тільки для клієнтів, у яких дата народження в календарному місяці оформлення депозиту)
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:40

  pavyak написав:
  ishvara написав:Оказывается, есть еще "Крок назустрич стандарт+++", условия как у Альтернативного, но от 1000 и без Минфина )) Для существующих клиентов.

Не знаю как с 3-мя плюсами но там где 2 плюса есть * (даний продукт призначений до оформлення тільки для клієнтів, у яких дата народження в календарному місяці оформлення депозиту)

Именно с тремя!!! Описания на сайте, как я понял, далеки от реальности )) Только в живом общении открывается Истина!
ishvara
 
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