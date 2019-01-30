|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:50
Support BForward написав:
,
Добрый день.
Напишите Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com
, пожалуйста. Выясним и предоставим обратную связь.
написал
-
J
-
-
- Повідомлень: 4333
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:11
Проценти впали по Депозитках в 16-00. Молодці... Вже й депо далі поповнив (Альтернативні).
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1595
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|67001
|8280659
|
Чет 31 січ, 2019 17:04
Seva
|
|11473
|1672131
|
|
|5881
|1380217
|
|