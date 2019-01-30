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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3377337833793380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:50

  Support BForward написав:,
Добрый день.
Напишите Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com, пожалуйста. Выясним и предоставим обратную связь.

написал
J
 
Повідомлень: 4333
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Проценти впали по Депозитках в 16-00. Молодці... Вже й депо далі поповнив (Альтернативні).
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jay2004
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 19.02.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 134 раз.
 
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  #<1 ... 3377337833793380
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