Support BForward написав:,
Добрый день.
Напишите Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com, пожалуйста. Выясним и предоставим обратную связь.
написал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:50
написал
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Проценти впали по Депозитках в 16-00. Молодці... Вже й депо далі поповнив (Альтернативні).
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:00
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:07
Людина з вулиці
я так підозрюю це секретні бонуси за старі депозити, відкриті в офісі банку десь в середині 2018,
тоді додавали пару %% до стандартних і ці умови ніде не афішувались
зараз вроді вже не практикують це.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:20
greenozon
Ті бонуси для мене не були сюрпризом.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:24
Людина з вулиці
вони просто рідко їх капають - вроді раз на квартал?
встигаєш забути, а в СМС ніяких деталей..
+50грн !
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:31
greenozon
Раз на 90 днів.
Але в моєму випадку, це не пов'язано напряму з банком.
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