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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3377337833793380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:50

  Support BForward написав:,
Добрый день.
Напишите Ваш номер телефона на abutenko@forward-bank.com, пожалуйста. Выясним и предоставим обратную связь.

написал
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Проценти впали по Депозитках в 16-00. Молодці... Вже й депо далі поповнив (Альтернативні).
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jay2004
 
Повідомлень: 1596
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:00

  greenozon написав:час від часу від банку приходять СМС

У Вас це дійсно час від часу? Далі буде?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:07

Людина з вулиці
я так підозрюю це секретні бонуси за старі депозити, відкриті в офісі банку десь в середині 2018,
тоді додавали пару %% до стандартних і ці умови ніде не афішувались

зараз вроді вже не практикують це.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:20

greenozon
Ті бонуси для мене не були сюрпризом. :)
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 84
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:24

Людина з вулиці
вони просто рідко їх капають - вроді раз на квартал?
встигаєш забути, а в СМС ніяких деталей..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:31

greenozon
Раз на 90 днів.
Але в моєму випадку, це не пов'язано напряму з банком.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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