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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3378337933803381

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:37

  ishvara написав:Квесторе_поверніться не понял?

Сумма отобразилась на карте сразу, но в свойствах карты висит как заблокированная

Зовнішній чи внутрішній переказ?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27527
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:38

Квесторе_поверніться С Мони
ishvara
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 09.12.12
Подякував: 210 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:56

  ishvara написав:Квесторе_поверніться С Мони

В них регламентів немає...в понеділок би мало зайти.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27527
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:57

Подскажите пожалуйста,когда начисляются проценты по депозиту Альтернативному-ежемесячно в дату открытия депозита, или 1 числа каждого месяца?
larnic
 
Повідомлень: 182
З нами з: 15.12.13
Подякував: 145 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:59

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,когда начисляются проценты по депозиту Альтернативному-ежемесячно в дату открытия депозита, или 1 числа каждого месяца?

В дату.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27527
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
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  #<1 ... 3378337933803381
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