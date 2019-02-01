|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:37
ishvara написав:Квесторе_поверніться
не понял?
Сумма отобразилась на карте сразу, но в свойствах карты висит как заблокированная
Зовнішній чи внутрішній переказ?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27527
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1397 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:38
Квесторе_поверніться С Мони
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1374
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:56
ishvara написав:Квесторе_поверніться
С Мони
В них регламентів немає...в понеділок би мало зайти.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27527
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1397 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:57
Подскажите пожалуйста,когда начисляются проценты по депозиту Альтернативному-ежемесячно в дату открытия депозита, или 1 числа каждого месяца?
-
larnic
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 15.12.13
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:59
larnic написав:
Подскажите пожалуйста,когда начисляются проценты по депозиту Альтернативному-ежемесячно в дату открытия депозита, или 1 числа каждого месяца?
В дату.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27527
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1397 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:32
Квесторе_поверніться написав: ishvara написав:Квесторе_поверніться
С Мони
В них регламентів немає...в понеділок би мало зайти.
Таки да. Сумма висит в блоке, значит, раньше понедельника не проведут.
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1374
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:02
ishvara написав: Квесторе_поверніться написав: ishvara написав:Квесторе_поверніться
С Мони
В них регламентів немає...в понеділок би мало зайти.
Таки да. Сумма висит в блоке, значит, раньше понедельника не проведут.
Тоже самое сделал с Депозиткой. С ней списалось - а на депо не пришло.
Ждём понедельника.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1598
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лют, 2019 07:52
Уже добавили сумму депо.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1598
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|67161
|8290730
|
Суб 02 лют, 2019 08:54
lel
|
|11503
|1674669
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15837
|2251680
|
|