|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:45
KIM30 написав:
У всіх код підтвердження входу в ІБ приходить з запізненням на 10-15 хв?
Так. Є проблема.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1600
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:46
vitaliian написав: KIM30 написав:
У всіх код підтвердження входу в ІБ приходить з запізненням на 10-15 хв?
зачем туда ходить? баланс с выпиской смотрю в телеге и вспоминаю ИБ как кошмарный сон.
Сейчас прикрутили пополнение депо! на очереди - возможность открывать.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1600
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лют, 2019 12:01
vitaliian написав: KIM30 написав:
У всіх код підтвердження входу в ІБ приходить з запізненням на 10-15 хв?
зачем туда ходить? баланс с выпиской смотрю в телеге и вспоминаю ИБ как кошмарный сон.
Вибачте, а що таке телега?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
-
KIM30
-
-
- Повідомлень: 5415
- З нами з: 12.11.09
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 414 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лют, 2019 12:04
KIM30 написав: vitaliian написав: KIM30 написав:
У всіх код підтвердження входу в ІБ приходить з запізненням на 10-15 хв?
зачем туда ходить? баланс с выпиской смотрю в телеге и вспоминаю ИБ как кошмарный сон.
Вибачте, а що таке телега?
мессенджер телеграм @ForwardBankBot
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 601
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|67162
|8291107
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15839
|2251860
|
|
|11504
|1674859
|
|