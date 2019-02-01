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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3379338033813382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:45

  KIM30 написав:У всіх код підтвердження входу в ІБ приходить з запізненням на 10-15 хв?


Так. Є проблема.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:46

  vitaliian написав:
  KIM30 написав:У всіх код підтвердження входу в ІБ приходить з запізненням на 10-15 хв?

зачем туда ходить? баланс с выпиской смотрю в телеге и вспоминаю ИБ как кошмарный сон.


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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:01

  vitaliian написав:
  KIM30 написав:У всіх код підтвердження входу в ІБ приходить з запізненням на 10-15 хв?

зачем туда ходить? баланс с выпиской смотрю в телеге и вспоминаю ИБ как кошмарный сон.

Вибачте, а що таке телега?
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:04

  KIM30 написав:
  vitaliian написав:
  KIM30 написав:У всіх код підтвердження входу в ІБ приходить з запізненням на 10-15 хв?

зачем туда ходить? баланс с выпиской смотрю в телеге и вспоминаю ИБ как кошмарный сон.

Вибачте, а що таке телега?

мессенджер телеграм @ForwardBankBot
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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