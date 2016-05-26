RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3379338033813382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:45

  KIM30 написав:У всіх код підтвердження входу в ІБ приходить з запізненням на 10-15 хв?


Так. Є проблема.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 19.02.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:46

  vitaliian написав:
  KIM30 написав:У всіх код підтвердження входу в ІБ приходить з запізненням на 10-15 хв?

зачем туда ходить? баланс с выпиской смотрю в телеге и вспоминаю ИБ как кошмарный сон.


Сейчас прикрутили пополнение депо! на очереди - возможность открывать.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 19.02.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:01

  vitaliian написав:
  KIM30 написав:У всіх код підтвердження входу в ІБ приходить з запізненням на 10-15 хв?

зачем туда ходить? баланс с выпиской смотрю в телеге и вспоминаю ИБ как кошмарный сон.

Вибачте, а що таке телега?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 12.11.09
Подякував: 948 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:04

  KIM30 написав:
  vitaliian написав:
  KIM30 написав:У всіх код підтвердження входу в ІБ приходить з запізненням на 10-15 хв?

зачем туда ходить? баланс с выпиской смотрю в телеге и вспоминаю ИБ как кошмарный сон.

Вибачте, а що таке телега?

мессенджер телеграм @ForwardBankBot
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 06.04.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:29

Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що з 16 січня 2019 р. набувають чинності зміни щодо Умов обслуговування вкладів фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», Умов обслуговування поточних рахунків фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», Умов банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД» та Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД».

Хтось вже аналізував що саме було змінено?
бо до новини прикріплені повноформатні багатосторінкові пдф без змін!

http://www.forward-bank.com/press-cente ... tochnikh2/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4106
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:06

Додаток 3
До Програми лояльності СashBack (Кеш-Бек)
АТ «БАНК ФОРВАРД»
Перелік ТСП, за якими нарахування та виплата Винагороди не здійснюється (виключення)
ТИП ОПЕРАЦІЇ ІДЕНТИФІКАТОР ТСП
Операції що здійснюються на сайті EasyPay
Terminal ID 116520, 805107, 193807, 807952, 885168,
116323, 116331, 116325, 116327, 885162, 885170, 116333,
116329, E0148028, E0161781, P0161830, P0161831,
P0148596, P0152466, 20907816, 20906680, 20906465,
30000188, 30000064, 30000065, 30000068, 30000069,
30000072, 30000075
Merchant ID 9390001003
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27539
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:22

Протягом лютого-березня 2019р. банк планує розширити функціонал Forward online: з’явиться можливість погашення кредитів, більш зручне управління картками, здійснення P2P-переказів та оплати послуг.

http://www.forward-bank.com/press-cente ... ni-prolon/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4106
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3379338033813382
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, kostya77, MASolomko, novichok, Surz, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1150, 1151, 1152
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11513 1676068
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лют, 2019 21:48
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 6717, 6718, 6719
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67189 8294853
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лют, 2019 21:29
mihasik
Український Будівельно-Інвестиційний Банк 1, 2, 3
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:27
25 8467
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лют, 2019 14:17
J

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.