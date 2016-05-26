Так. Є проблема.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:45
Так. Є проблема.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:46
Сейчас прикрутили пополнение депо! на очереди - возможность открывать.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 12:01
Вибачте, а що таке телега?
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Додано: Суб 02 лют, 2019 12:04
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в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Нед 03 лют, 2019 11:29
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 16 січня 2019 р. набувають чинності зміни щодо Умов обслуговування вкладів фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», Умов обслуговування поточних рахунків фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД», Умов банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД» та Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД».
Хтось вже аналізував що саме було змінено?
бо до новини прикріплені повноформатні багатосторінкові пдф без змін!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:06
Додаток 3
До Програми лояльності СashBack (Кеш-Бек)
АТ «БАНК ФОРВАРД»
Перелік ТСП, за якими нарахування та виплата Винагороди не здійснюється (виключення)
ТИП ОПЕРАЦІЇ ІДЕНТИФІКАТОР ТСП
Операції що здійснюються на сайті EasyPay
Terminal ID 116520, 805107, 193807, 807952, 885168,
116323, 116331, 116325, 116327, 885162, 885170, 116333,
116329, E0148028, E0161781, P0161830, P0161831,
P0148596, P0152466, 20907816, 20906680, 20906465,
30000188, 30000064, 30000065, 30000068, 30000069,
30000072, 30000075
Merchant ID 9390001003
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:22
Протягом лютого-березня 2019р. банк планує розширити функціонал Forward online: з’явиться можливість погашення кредитів, більш зручне управління картками, здійснення P2P-переказів та оплати послуг.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хотів зменшити кредліміт по картці та запропонував кол-центру пропозиції,а вони кажуть що в них новий ІБ та все там є. Щось дуже довго тягнеться повноцінний запуск ІБ,все із значним запізненням. Які прогнози будуть на запуск повноцінного ІБ? Травень?
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:28
Переведенные в пятницу деньги уже не в блоке, а числятся как "Власни кошти". Но при пополнении депо возникает ошибка, уже второй раз. Деньги с карты списываются, в заблокированных не отображаются. Непонятно.
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