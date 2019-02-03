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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:16
Квесторе_поверніться написав: ishvara написав:
Переведенные в пятницу деньги уже не в блоке, а числятся как "Власни кошти". Но при пополнении депо возникает ошибка, уже второй раз. Деньги с карты списываются, в заблокированных не отображаются. Непонятно.
На всіх девайсах пробували?
Да, все без изменений
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Додано: Пон 04 лют, 2019 11:17
ishvara написав: Квесторе_поверніться написав: ishvara написав:
Переведенные в пятницу деньги уже не в блоке, а числятся как "Власни кошти". Но при пополнении депо возникает ошибка, уже второй раз. Деньги с карты списываются, в заблокированных не отображаются. Непонятно.
На всіх девайсах пробували?
Да, все без изменений
Что-то у Вас локально
. У меня всё сделалось мгновенно.
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