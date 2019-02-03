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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3380338133823383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:16

  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:Переведенные в пятницу деньги уже не в блоке, а числятся как "Власни кошти". Но при пополнении депо возникает ошибка, уже второй раз. Деньги с карты списываются, в заблокированных не отображаются. Непонятно.

На всіх девайсах пробували?

Да, все без изменений
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:17

  ishvara написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:Переведенные в пятницу деньги уже не в блоке, а числятся как "Власни кошти". Но при пополнении депо возникает ошибка, уже второй раз. Деньги с карты списываются, в заблокированных не отображаются. Непонятно.

На всіх девайсах пробували?

Да, все без изменений


Что-то у Вас локально :cry: . У меня всё сделалось мгновенно.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:55

  ishvara написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:Переведенные в пятницу деньги уже не в блоке, а числятся как "Власни кошти". Но при пополнении депо возникает ошибка, уже второй раз. Деньги с карты списываются, в заблокированных не отображаются. Непонятно.

На всіх девайсах пробували?

Да, все без изменений

СЕП на 2630 ...мабуть ...слід би було.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27545
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:10

jay2004 Попробовал на другой депо - прошло. А те два пополнения так и висят в небытие. Придется звонить на горячку , видимо.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:21

ishvara
что сказать, у меня тоже мгновенно... похоже что у вас частный случай, что то локальное :wink:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:40

Lost Да, на другой депо тоже заходит аж бегом )
ishvara
 
Повідомлень: 1378
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Подякували: 80 раз.
 
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  #<1 ... 3380338133823383
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