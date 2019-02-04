ishvara написав:Переведенные в пятницу деньги уже не в блоке, а числятся как "Власни кошти". Но при пополнении депо возникает ошибка, уже второй раз. Деньги с карты списываются, в заблокированных не отображаются. Непонятно.
ishvara написав:Переведенные в пятницу деньги уже не в блоке, а числятся как "Власни кошти". Но при пополнении депо возникает ошибка, уже второй раз. Деньги с карты списываются, в заблокированных не отображаются. Непонятно.
На всіх девайсах пробували?
Да, все без изменений
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ishvara написав:Переведенные в пятницу деньги уже не в блоке, а числятся как "Власни кошти". Но при пополнении депо возникает ошибка, уже второй раз. Деньги с карты списываются, в заблокированных не отображаются. Непонятно.
На всіх девайсах пробували?
Да, все без изменений
СЕП на 2630 ...мабуть ...слід би було.
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Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.