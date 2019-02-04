Можно и на депо
Получатель Ваши ФИО
ЄДРПОУ Ваш ИНН
Р/с 263...депозита
МФО 380418 ПАТ "БАНК ФОРВАРД"
Назначение Поповнення власного рахунку згідно договору №договора
Попоробуйте на небольшой сумме
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:53
Можно и на депо
Получатель Ваши ФИО
ЄДРПОУ Ваш ИНН
Р/с 263...депозита
МФО 380418 ПАТ "БАНК ФОРВАРД"
Назначение Поповнення власного рахунку згідно договору №договора
Попоробуйте на небольшой сумме
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Додано: Вів 05 лют, 2019 12:55
vollena71 Спасибо, сейчас попробую кинуть.
А если с Привата кидать, такие же реквизиты?
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:02
Приват не пропустит платёж на депозитный 2630, с привата только через карту или текущий счёт
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:09
НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕГДА ИДУТ В ОБХОД
ishvara а что Вам мешает кинуть на свой текущий 2620( не сбер) а потом за пару секунд пополнить?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:55
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