Додано: Вів 05 лют, 2019 14:11

ishvara

ИМХО-если не на сберегательный(он то же 2620) а на текущий то без комиса.

пс-три гривни не ОЧЕНЬ большие деньги...сделайте СЭП с Пб на мин.сумму и все увидите

Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти