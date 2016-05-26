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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3381338233833384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:53

  ishvara написав:vollena71 на счет депо сразу кидать или на карточный?

Можно и на депо
Получатель Ваши ФИО
ЄДРПОУ Ваш ИНН
Р/с 263...депозита
МФО 380418 ПАТ "БАНК ФОРВАРД"
Назначение Поповнення власного рахунку згідно договору №договора
Попоробуйте на небольшой сумме
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:55

vollena71 Спасибо, сейчас попробую кинуть.
А если с Привата кидать, такие же реквизиты?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:02

  ishvara написав:vollena71 Спасибо, сейчас попробую кинуть.
А если с Привата кидать, такие же реквизиты?

Приват не пропустит платёж на депозитный 2630, с привата только через карту или текущий счёт
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:09

НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕГДА ИДУТ В ОБХОД

ishvara а что Вам мешает кинуть на свой текущий 2620( не сбер) а потом за пару секунд пополнить?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:55

  хуторянка написав:ishvara а что Вам мешает кинуть на свой текущий 2620( не сбер) а потом за пару секунд пополнить?

Там входящий СЭП бесплатный? А то у меня с бонуса к депозиту сняли какие-то гривны.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:11

ishvara
ИМХО-если не на сберегательный(он то же 2620) а на текущий то без комиса.
пс-три гривни не ОЧЕНЬ большие деньги...сделайте СЭП с Пб на мин.сумму и все увидите
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:15

  хуторянка написав:ishvara
ИМХО-если не на сберегательный(он то же 2620) а на текущий то без комиса.
пс-три гривни не ОЧЕНЬ большие деньги...сделайте СЭП с Пб на мин.сумму и все увидите

На сберегательный тоже 0
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:22

  ishvara написав:
  хуторянка написав:ishvara а что Вам мешает кинуть на свой текущий 2620( не сбер) а потом за пару секунд пополнить?

Там входящий СЭП бесплатный? А то у меня с бонуса к депозиту сняли какие-то гривны.

На текущий под Депо
З рахунків юридичних осіб (баланс 2600) – 3,5% від суми; У всіх інших випадках – не тарифікується

На 2 других варианта (Ощадний рахунок и Поточный) Не тарифікується
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Знову активи в Руському Стандарті вниз
  Квесторе_поверніться написав:Знову активи в Руському Стандарті вниз



Головне щоб РС не потрапив в цей графік, що описує стан ру-банкії за останні роки -

Зображення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Тітонька Го в нас більш ефективно порацювала. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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