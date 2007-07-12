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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:52
Всем спасибо. Из Привата на текущий в Форвард как реквизиты заполнять? Всюду свои ИНН ФИО? У Форварда транзитного счета нет?
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ishvara
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:06
ishvara написав:
Всем спасибо. Из Привата на текущий в Форвард как реквизиты заполнять? Всюду свои ИНН ФИО? У Форварда транзитного счета нет?
все да
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