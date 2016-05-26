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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3382338333843385

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:52

Всем спасибо. Из Привата на текущий в Форвард как реквизиты заполнять? Всюду свои ИНН ФИО? У Форварда транзитного счета нет?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:06

  ishvara написав:Всем спасибо. Из Привата на текущий в Форвард как реквизиты заполнять? Всюду свои ИНН ФИО? У Форварда транзитного счета нет?

все да
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:09

  vollena71 написав:
  ishvara написав:vollena71 на счет депо сразу кидать или на карточный?

Можно и на депо
Получатель Ваши ФИО
ЄДРПОУ Ваш ИНН
Р/с 263...депозита
МФО 380418 ПАТ "БАНК ФОРВАРД"
Назначение Поповнення власного рахунку згідно договору №договора
Попоробуйте на небольшой сумме

В платежке с Моно в графе "Название компании" получается ФИО? А "Банк Форвард" я не понял куда вписать...
ishvara
 
Повідомлень: 1384
З нами з: 09.12.12
Подякував: 214 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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  #<1 ... 3382338333843385
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