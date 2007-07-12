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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:52
Всем спасибо. Из Привата на текущий в Форвард как реквизиты заполнять? Всюду свои ИНН ФИО? У Форварда транзитного счета нет?
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ishvara
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:06
ishvara написав:
Всем спасибо. Из Привата на текущий в Форвард как реквизиты заполнять? Всюду свои ИНН ФИО? У Форварда транзитного счета нет?
все да
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:09
vollena71 написав: ishvara написав:vollena71
на счет депо сразу кидать или на карточный?
Можно и на депо
Получатель Ваши ФИО
ЄДРПОУ Ваш ИНН
Р/с 263...депозита
МФО 380418 ПАТ "БАНК ФОРВАРД"
Назначение Поповнення власного рахунку згідно договору №договора
Попоробуйте на небольшой сумме
В платежке с Моно в графе "Название компании" получается ФИО? А "Банк Форвард" я не понял куда вписать...
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ishvara
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:16
ishvara написав:
В платежке с Моно в графе "Название компании" получается ФИО? А "Банк Форвард" я не понял куда вписать...
Никуда, его МФО вполне достаточно. Просто проверьте, шо при вводе МФО высвечивается Форвард
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:54
clientage Да, в квитанции появилось
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ishvara
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