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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3383338433853386>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:52

Всем спасибо. Из Привата на текущий в Форвард как реквизиты заполнять? Всюду свои ИНН ФИО? У Форварда транзитного счета нет?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:06

  ishvara написав:Всем спасибо. Из Привата на текущий в Форвард как реквизиты заполнять? Всюду свои ИНН ФИО? У Форварда транзитного счета нет?

все да
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:09

  vollena71 написав:
  ishvara написав:vollena71 на счет депо сразу кидать или на карточный?

Можно и на депо
Получатель Ваши ФИО
ЄДРПОУ Ваш ИНН
Р/с 263...депозита
МФО 380418 ПАТ "БАНК ФОРВАРД"
Назначение Поповнення власного рахунку згідно договору №договора
Попоробуйте на небольшой сумме

В платежке с Моно в графе "Название компании" получается ФИО? А "Банк Форвард" я не понял куда вписать...
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ishvara написав:В платежке с Моно в графе "Название компании" получается ФИО? А "Банк Форвард" я не понял куда вписать...

Никуда, его МФО вполне достаточно. Просто проверьте, шо при вводе МФО высвечивается Форвард
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:54

clientage Да, в квитанции появилось
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:29

Форвард бьет все рекорды по регламентам: перевод с карты на карту уже вторые сутки висит в блоке. Чувствую, трое суток будут выдерживать. Некомфортный банк )
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:00

ishvara
якщо у вас велика сума, може банк вас тихенько фінмоніторить?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:16

greenozon Сумма небольшая. Если они до 10 тыс мониторят, тогда сотрудничество с ними пора заканчивать.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:28

ishvara
фінмонять від 150К
значить у вас щось інше
або просто регламент переказів (до 3 банк. днів)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:33

  greenozon написав:ishvara
або просто регламент переказів (до 3 банк. днів)

В прошлый раз пополнил в пятницу, но в понедельник уже разблочили. Регламент непонятный.
ishvara
 
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