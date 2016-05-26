greenozon написав:ishvara фінмонять від 150К значить у вас щось інше або просто регламент переказів (до 3 банк. днів)
мониторят от 100Кгрн за последние 30дн, т.е. 10 операций по 10К/дн уже попадают под финмон. Причем спрашивают доки именно на происхождение 100К личных средств, а не на те 10К, шо вы 10 раз прокрутили В старом ИБ был виден блок счета на выход (на вход продолжали принимать), причем ни саппорт ни отделение его не видело. Только при настойчивом желании мона было узнать про блок и получить письмо-запрос через нача отделения
Таким чином, у 2019 році стрес-тестування будуть проходити такі банки: Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрексімбанк, ПУМБ, Укргазбанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк,банк "Південний", Таскомбанк, Кредобанк, Сбербанк, Прокредит Банк, Укрсоцбанк (результати стрес-тестування для банку будуть враховуватись зважаючи на динаміку його приєднання до Альфа-Банку), Мегабанк, "Кредит Дніпро", Універсал Банк, А-Банк, Промінвестбанк, Ідея Банк, "Восток", МТБ Банк, Банк інвестицій та заощаджень, Індустріал Банк, "Глобус", Міжнародний інвестиційний банк, "Форвард". http://finbalance.com.ua/news/NBU-zatverdiv-perelik-bankiv-yaki-proydut-stres-test-u-2019-rotsi
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