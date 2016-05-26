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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3383338433853386

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:50

  greenozon написав:ishvara
фінмонять від 150К
значить у вас щось інше
або просто регламент переказів (до 3 банк. днів)

мониторят от 100Кгрн за последние 30дн, т.е. 10 операций по 10К/дн уже попадают под финмон. Причем спрашивают доки именно на происхождение 100К личных средств, а не на те 10К, шо вы 10 раз прокрутили :) :)
В старом ИБ был виден блок счета на выход (на вход продолжали принимать), причем ни саппорт ни отделение его не видело.
Только при настойчивом желании мона было узнать про блок и получить письмо-запрос через нача отделения :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:59

Эпопея продолжается: деньги на карту зачислены (после обращения в банк), но при пополнении депо по-прежнему выдает ошибку. Горячка разбирается уже пару часов...
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:13

Ьанка всписку на стрес...остання

Таким чином, у 2019 році стрес-тестування будуть проходити такі банки: Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрексімбанк, ПУМБ, Укргазбанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк,банк "Південний", Таскомбанк, Кредобанк, Сбербанк, Прокредит Банк, Укрсоцбанк (результати стрес-тестування для банку будуть враховуватись зважаючи на динаміку його приєднання до Альфа-Банку), Мегабанк, "Кредит Дніпро", Універсал Банк, А-Банк, Промінвестбанк, Ідея Банк, "Восток", МТБ Банк, Банк інвестицій та заощаджень, Індустріал Банк, "Глобус", Міжнародний інвестиційний банк, "Форвард".
http://finbalance.com.ua/news/NBU-zatverdiv-perelik-bankiv-yaki-proydut-stres-test-u-2019-rotsi
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:"Форвард"

А чо там некоторые банки в кАвычках?
Это т.с. условные, т.е. уже ненастоящие банки шоли? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 3383338433853386
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