greenozon написав:ishvara фінмонять від 150К значить у вас щось інше або просто регламент переказів (до 3 банк. днів)
мониторят от 100Кгрн за последние 30дн, т.е. 10 операций по 10К/дн уже попадают под финмон. Причем спрашивают доки именно на происхождение 100К личных средств, а не на те 10К, шо вы 10 раз прокрутили В старом ИБ был виден блок счета на выход (на вход продолжали принимать), причем ни саппорт ни отделение его не видело. Только при настойчивом желании мона было узнать про блок и получить письмо-запрос через нача отделения
Таким чином, у 2019 році стрес-тестування будуть проходити такі банки: Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрексімбанк, ПУМБ, Укргазбанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк,банк "Південний", Таскомбанк, Кредобанк, Сбербанк, Прокредит Банк, Укрсоцбанк (результати стрес-тестування для банку будуть враховуватись зважаючи на динаміку його приєднання до Альфа-Банку), Мегабанк, "Кредит Дніпро", Універсал Банк, А-Банк, Промінвестбанк, Ідея Банк, "Восток", МТБ Банк, Банк інвестицій та заощаджень, Індустріал Банк, "Глобус", Міжнародний інвестиційний банк, "Форвард". http://finbalance.com.ua/news/NBU-zatverdiv-perelik-bankiv-yaki-proydut-stres-test-u-2019-rotsi
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А чо там некоторые банки в кАвычках? Это т.с. условные, т.е. уже ненастоящие банки шоли?
1. Приватбанк, 2. Ощадбанк, 3. Альфа-Банк, 4. Райффайзен Банк Аваль, 5. Укрексімбанк, 6. ПУМБ, 7. Укргазбанк, 8. УкрСиббанк, 9. ОТП Банк, 10. Креді Агріколь 11. Банк,банк 12. "Південний", 13. Таскомбанк, 14. Кредобанк, 15. Сбербанк, 16. Прокредит Банк, 17. Укрсоцбанк (результати стрес-тестування для банку будуть враховуватись зважаючи на динаміку його приєднання до Альфа-Банку), 18. Мегабанк, 19. "Кредит Дніпро", 20. Універсал Банк, 21. А-Банк, 22. Промінвестбанк, 23. Ідея Банк, 24. "Восток", 25. МТБ Банк, 26. Банк інвестицій та заощаджень, 27. Індустріал Банк, 28. "Глобус", 29. Міжнародний інвестиційний банк, 30. "Форвард" ___________________________ Так краще? Ось вони, основа БС Неньки України. 29 банок.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.