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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3383338433853386

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:50

  greenozon написав:ishvara
фінмонять від 150К
значить у вас щось інше
або просто регламент переказів (до 3 банк. днів)

мониторят от 100Кгрн за последние 30дн, т.е. 10 операций по 10К/дн уже попадают под финмон. Причем спрашивают доки именно на происхождение 100К личных средств, а не на те 10К, шо вы 10 раз прокрутили :) :)
В старом ИБ был виден блок счета на выход (на вход продолжали принимать), причем ни саппорт ни отделение его не видело.
Только при настойчивом желании мона было узнать про блок и получить письмо-запрос через нача отделения :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:59

Эпопея продолжается: деньги на карту зачислены (после обращения в банк), но при пополнении депо по-прежнему выдает ошибку. Горячка разбирается уже пару часов...
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:13

Ьанка всписку на стрес...остання

Таким чином, у 2019 році стрес-тестування будуть проходити такі банки: Приватбанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрексімбанк, ПУМБ, Укргазбанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк,банк "Південний", Таскомбанк, Кредобанк, Сбербанк, Прокредит Банк, Укрсоцбанк (результати стрес-тестування для банку будуть враховуватись зважаючи на динаміку його приєднання до Альфа-Банку), Мегабанк, "Кредит Дніпро", Універсал Банк, А-Банк, Промінвестбанк, Ідея Банк, "Восток", МТБ Банк, Банк інвестицій та заощаджень, Індустріал Банк, "Глобус", Міжнародний інвестиційний банк, "Форвард".
http://finbalance.com.ua/news/NBU-zatverdiv-perelik-bankiv-yaki-proydut-stres-test-u-2019-rotsi
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:"Форвард"

А чо там некоторые банки в кАвычках?
Это т.с. условные, т.е. уже ненастоящие банки шоли? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:33

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:"Форвард"

А чо там некоторые банки в кАвычках?
Это т.с. условные, т.е. уже ненастоящие банки шоли? :mrgreen:

1. Приватбанк,
2. Ощадбанк,
3. Альфа-Банк,
4. Райффайзен Банк Аваль,
5. Укрексімбанк,
6. ПУМБ,
7. Укргазбанк,
8. УкрСиббанк,
9. ОТП Банк,
10. Креді Агріколь
11. Банк,банк
12. "Південний",
13. Таскомбанк,
14. Кредобанк,
15. Сбербанк,
16. Прокредит Банк,
17. Укрсоцбанк (результати стрес-тестування для банку будуть враховуватись зважаючи на динаміку його приєднання до Альфа-Банку),
18. Мегабанк,
19. "Кредит Дніпро",
20. Універсал Банк,
21. А-Банк,
22. Промінвестбанк,
23. Ідея Банк,
24. "Восток",
25. МТБ Банк,
26. Банк інвестицій та заощаджень,
27. Індустріал Банк,
28. "Глобус",
29. Міжнародний інвестиційний банк,
30. "Форвард"
___________________________
Так краще?
Ось вони, основа БС Неньки України.
29 банок.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:17

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:"Форвард"

А чо там некоторые банки в кАвычках?
Это т.с. условные, т.е. уже ненастоящие банки шоли? :mrgreen:

В их названии нет слова "банк".
Может поэтому и взяли в кавычки :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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