прОцент вниз в банці.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:28
прОцент вниз в банці.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:43
Валюта і лояльність на місці, і на цьому дякуємо банчеку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, pavyak, ROLF, slasva, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор
|