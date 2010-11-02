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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3384338533863387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:28

  kianushkolosov написав:Глянул пдвф-ку на сайте. Ставки вроде снизили или меня глючит? Раньше 18.75% на два года было

прОцент вниз в банці. :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:43

Валюта і лояльність на місці, і на цьому дякуємо банчеку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не можу з ощадного поповнити картку :evil: . Після введення коду пише що не достатньо коштів. Хоча їх там більш ніж достатньо. Якщо що ощадний попвнював СЕПом.
Сергій
 
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