прОцент вниз в банці.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:28
прОцент вниз в банці.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:43
Валюта і лояльність на місці, і на цьому дякуємо банчеку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не можу з ощадного поповнити картку . Після введення коду пише що не достатньо коштів. Хоча їх там більш ніж достатньо. Якщо що ощадний попвнював СЕПом.
|