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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3384338533863387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:43

Валюта і лояльність на місці, і на цьому дякуємо банчеку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 4186
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 195 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не можу з ощадного поповнити картку :evil: . Після введення коду пише що не достатньо коштів. Хоча їх там більш ніж достатньо. Якщо що ощадний попвнював СЕПом.
Сергій
 
Повідомлень: 33
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Внешние переводы в интернет банке работают?
Свежие промокоды "Бонус минфина"+50грн. :D 2FNWVER , ZKOUEDP . :D
sevau
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:58

  Сергій написав:Не можу з ощадного поповнити картку :evil: . Після введення коду пише що не достатньо коштів. Хоча їх там більш ніж достатньо. Якщо що ощадний попвнював СЕПом.

такое происходит если у валютного счета такой же номер как и у гривневого
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4352
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