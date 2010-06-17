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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3385338633873388>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:43

Валюта і лояльність на місці, і на цьому дякуємо банчеку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 4214
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 195 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не можу з ощадного поповнити картку :evil: . Після введення коду пише що не достатньо коштів. Хоча їх там більш ніж достатньо. Якщо що ощадний попвнював СЕПом.
Сергій
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Внешние переводы в интернет банке работают?
Свежие промокоды "Бонус минфина"+50грн. :D 2FNWVER , ZKOUEDP . :D
sevau
 
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Подякував: 90 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:58

  Сергій написав:Не можу з ощадного поповнити картку :evil: . Після введення коду пише що не достатньо коштів. Хоча їх там більш ніж достатньо. Якщо що ощадний попвнював СЕПом.

такое происходит если у валютного счета такой же номер как и у гривневого
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4376
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Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:00

J Та походу там повний алес. Не можу ні на картку ні по реквізитам. Лишилось тільки спробувати через касу зняти :evil:
Сергій
 
Повідомлень: 34
З нами з: 16.11.10
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:36

  Сергій написав:J Та походу там повний алес. Не можу ні на картку ні по реквізитам. Лишилось тільки спробувати через касу зняти :evil:

через кассу работает, только там комиссия на сумму больше 25к
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4376
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:25

  Вкладчик1234 написав:В их названии нет слова "банк"

Может они уже и не банки?

Или тестировать тех, кто в кавычках, будут в первую очередь.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:29

  newbie написав:
  Вкладчик1234 написав:В их названии нет слова "банк"

Может они уже и не банки?

Или тестировать тех, кто в кавычках, будут в первую очередь.

Сбєр супостата в першу чергу.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:55

ОБІЦЯНКА - ЦЯЦЯНКА ПО КАРТЦІ ГОЛД ВІД БАНКУ

ПередзвОнили з відділення і повідомили сумну звістку по ахції "Двійний відсоток по картці"- ВЕРДИКТ-зась :mrgreen:
отриману папіру про % та сумму порадили засунути собі в дупу :oops:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  хуторянка написав:по картці

По якій?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27642
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
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