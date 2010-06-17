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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:43
Валюта і лояльність на місці, і на цьому дякуємо банчеку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не можу з ощадного поповнити картку . Після введення коду пише що не достатньо коштів. Хоча їх там більш ніж достатньо. Якщо що ощадний попвнював СЕПом.
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Внешние переводы в интернет банке работают?
Свежие промокоды "Бонус минфина"+50грн. 2FNWVER , ZKOUEDP .
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:58
такое происходит если у валютного счета такой же номер как и у гривневого
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:00
J Та походу там повний алес. Не можу ні на картку ні по реквізитам. Лишилось тільки спробувати через касу зняти
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:36
через кассу работает, только там комиссия на сумму больше 25к
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:25
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:29
Сбєр супостата в першу чергу.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:55
ОБІЦЯНКА - ЦЯЦЯНКА ПО КАРТЦІ ГОЛД ВІД БАНКУ
ПередзвОнили з відділення і повідомили сумну звістку по ахції "Двійний відсоток по картці"- ВЕРДИКТ-зась
отриману папіру про % та сумму порадили засунути собі в дупу
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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