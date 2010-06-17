ОБІЦЯНКА - ЦЯЦЯНКА ПО КАРТЦІ ГОЛД ВІД БАНКУ
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:35
ОБІЦЯНКА - ЦЯЦЯНКА ПО КАРТЦІ ГОЛД ВІД БАНКУ
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:44
Це яким макаром - подарункова голд в списку чи вже новий список запиляли?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|