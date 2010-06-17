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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3385338633873388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:35

  Квесторе_поверніться написав:
  хуторянка написав:по картці

По якій?

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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:44

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  хуторянка написав:по картці

По якій?

ОБІЦЯНКА - ЦЯЦЯНКА ПО КАРТЦІ ГОЛД ВІД БАНКУ

Це яким макаром - подарункова голд в списку чи вже новий список запиляли?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  хуторянка написав:засунути собі в дупу


оу, так і сказали? :)
+50грн !
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