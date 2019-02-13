Після обнулення долларового ощадного рахунку перекази запрацювали.
Банк буквально не для валюти. Будьте пильними.
Тепер боюсь щоб якийсь цент відсотків не капнув на валютний рахунок.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лют, 2019 14:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Після обнулення долларового ощадного рахунку перекази запрацювали.
Банк буквально не для валюти. Будьте пильними.
Тепер боюсь щоб якийсь цент відсотків не капнув на валютний рахунок.
Додано: Сер 13 лют, 2019 10:51
"Бонус" получили ?
у меня пока глухо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:36
Заносил в третьей декаде января - пока нема ничего, вроде. Почему "вроде" - приходило куча выплат от Минфина (они не пишут по какой заявке/депозиту). А отслеживать - нету времени и сил. Редиски, одним словом...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Support BForward, уже больше часа нет возможности создать платежи в мобильном приложении! При выборе платежа по шаблону, долго висит, а потом по таймауту выдает что не может создать платеж. Когда почините?!?
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:39
"идут регламентные работы, ожидайте"
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
panatar.com
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Заработало.
panatar.com
|