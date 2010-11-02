jay2004 написав:Спецом набрал на Минфин. Заявка оформлена на Форвард 31.12.2018 - действуют старые условия до 30,01,2019. Если отказ в Форварде - сразу набирайте нас (дословно, от Минфина). В понедельник буду заносить на два года (отпишусь)...
Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.
jay2004 написав:Спецом набрал на Минфин. Заявка оформлена на Форвард 31.12.2018 - действуют старые условия до 30,01,2019. Если отказ в Форварде - сразу набирайте нас (дословно, от Минфина). В понедельник буду заносить на два года (отпишусь)...
Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.
"Бонус" получили ? у меня пока глухо
Заносил в третьей декаде января - пока нема ничего, вроде. Почему "вроде" - приходило куча выплат от Минфина (они не пишут по какой заявке/депозиту). А отслеживать - нету времени и сил. Редиски, одним словом...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Support BForward, уже больше часа нет возможности создать платежи в мобильном приложении! При выборе платежа по шаблону, долго висит, а потом по таймауту выдает что не может создать платеж. Когда почините?!?
Lost написав:Support BForward, уже больше часа нет возможности создать платежи в мобильном приложении! При выборе платежа по шаблону, долго висит, а потом по таймауту выдает что не может создать платеж. Когда почините?!?
"идут регламентные работы, ожидайте"
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jay2004 написав:Спецом набрал на Минфин. Заявка оформлена на Форвард 31.12.2018 - действуют старые условия до 30,01,2019. Если отказ в Форварде - сразу набирайте нас (дословно, от Минфина). В понедельник буду заносить на два года (отпишусь)...
Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.
"Бонус" получили ? у меня пока глухо
Заносил в Глобус 15.1 в форвард 18.1. По глобусу прислали через 14 дней, по форварду тишина.