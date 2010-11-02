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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3389339033913392>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 14:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Після обнулення долларового ощадного рахунку перекази запрацювали.
Банк буквально не для валюти. :( Будьте пильними.
Тепер боюсь щоб якийсь цент відсотків не капнув на валютний рахунок. :mrgreen:
Сергій
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:51

  jay2004 написав:
  jay2004 написав:Спецом набрал на Минфин. Заявка оформлена на Форвард 31.12.2018 - действуют старые условия до 30,01,2019. Если отказ в Форварде - сразу набирайте нас (дословно, от Минфина). В понедельник буду заносить на два года (отпишусь)...


Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.

"Бонус" получили ?
у меня пока глухо :(
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:36

  хуторянка написав:
  jay2004 написав:
  jay2004 написав:Спецом набрал на Минфин. Заявка оформлена на Форвард 31.12.2018 - действуют старые условия до 30,01,2019. Если отказ в Форварде - сразу набирайте нас (дословно, от Минфина). В понедельник буду заносить на два года (отпишусь)...


Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.

"Бонус" получили ?
у меня пока глухо :(


Заносил в третьей декаде января - пока нема ничего, вроде. Почему "вроде" - приходило куча выплат от Минфина (они не пишут по какой заявке/депозиту). А отслеживать - нету времени и сил. Редиски, одним словом...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward, уже больше часа нет возможности создать платежи в мобильном приложении! При выборе платежа по шаблону, долго висит, а потом по таймауту выдает что не может создать платеж. Когда почините?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:39

  Lost написав:Support BForward, уже больше часа нет возможности создать платежи в мобильном приложении! При выборе платежа по шаблону, долго висит, а потом по таймауту выдает что не может создать платеж. Когда почините?!?

"идут регламентные работы, ожидайте"
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J
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

ИБ просто не работает. Элегантное решение проблемы платежей.
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Заработало.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:28

  хуторянка написав:
  jay2004 написав:
  jay2004 написав:Спецом набрал на Минфин. Заявка оформлена на Форвард 31.12.2018 - действуют старые условия до 30,01,2019. Если отказ в Форварде - сразу набирайте нас (дословно, от Минфина). В понедельник буду заносить на два года (отпишусь)...


Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.

"Бонус" получили ?
у меня пока глухо :(

Заносил в Глобус 15.1 в форвард 18.1. По глобусу прислали через 14 дней, по форварду тишина.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:54

  хуторянка написав:
  jay2004 написав:
  jay2004 написав:Спецом набрал на Минфин. Заявка оформлена на Форвард 31.12.2018 - действуют старые условия до 30,01,2019. Если отказ в Форварде - сразу набирайте нас (дословно, от Минфина). В понедельник буду заносить на два года (отпишусь)...


Отписываюсь: занёс по старой заявке (31,12,2018) - действуют старые условия Минфина.

"Бонус" получили ?
у меня пока глухо :(

Заносил в Глобус 15.1 в форвард 18.1. По глобусу прислали через 14 дней, по форварду тишина.[/quote]

****************************************************************************** получал от Минфина почти по всем банкам , где попадал под условия ,но единожды Минфин с ПУМБ решил сжульничать , после этого свою заявку с СИЧ решил не подтверждать, один раз сжульничали , могу сотрудничать без участия «посредника». Думая что Вас Минфин и форвард по похожей схеме обкатали. Да,последний мой опыт был с ОТП,прошло больше 32 дней,я им повторно обратился-указали на техсбой и через день зачислить,но как понимаете - Минфин зажрался,хочет платит , не хочет - техсбоит
Востаннє редагувалось sens в Чет 14 лют, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
никому не верю
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:40

  хуторянка написав:"Бонус" получили ?
у меня пока глухо :(

Мені Форвард виплачував на 31-й день після підтвердження.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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