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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:01
pavyak написав:
Заносил в Глобус 15.1 в форвард 18.1. По глобусу прислали через 14 дней, по форварду тишина.
Оформляла и подтверждала в один день два депозита по "черный пятнице".
По одному выплатили бонус через 8 дней, а по второму - через 39 дней
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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