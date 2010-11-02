Оформляла и подтверждала в один день два депозита по "черный пятнице".
По одному выплатили бонус через 8 дней, а по второму - через 39 дней
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:01
Оформляла и подтверждала в один день два депозита по "черный пятнице".
По одному выплатили бонус через 8 дней, а по второму - через 39 дней
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:29
Тут Руслан Фарса обігнав по ставці
Але його 18% без поповнення і виплата і кінці.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:40
Квесторе_поверніться
не мєліть Єрундістікою
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:42
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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