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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3389339033913392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:01

  pavyak написав:Заносил в Глобус 15.1 в форвард 18.1. По глобусу прислали через 14 дней, по форварду тишина.

Оформляла и подтверждала в один день два депозита по "черный пятнице".
По одному выплатили бонус через 8 дней, а по второму - через 39 дней
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:29

Тут Руслан Фарса обігнав по ставці
https://minfin.com.ua/2019/02/14/36719080/
Але його 18% без поповнення і виплата і кінці. :wink:
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:40

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не мєліть Єрундістікою
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:42

:)
  greenozon написав:Квесторе_поверніться

не мєліть Єрундістікою
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27710
З нами з: 22.11.13
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