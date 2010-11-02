Оформляла и подтверждала в один день два депозита по "черный пятнице".
По одному выплатили бонус через 8 дней, а по второму - через 39 дней
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:01
Оформляла и подтверждала в один день два депозита по "черный пятнице".
По одному выплатили бонус через 8 дней, а по второму - через 39 дней
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:29
Тут Руслан Фарса обігнав по ставці
Але його 18% без поповнення і виплата і кінці.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:40
Квесторе_поверніться
не мєліть Єрундістікою
+50грн !
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:42
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:02
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:00
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:03
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:14
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:25
Банка банкрот? Закрыла любую возможность вывести деньги с текущего, показывает какую-то залоченную карту, которой у меня нет и никогда не было (я всегда работал только текущим). От блин, не успеешь всего на месяц отвернуться, как какие-то заразы с твоими деньгами уже, наверное, на Канарах отдыхают.
Или кому-то удается хоть какую-то копийчину у них вытянуть? Типа столько грн, сколько у тебя долларов на валютном счете? Которого у тебя нет. Чё делать? Идти в отделение и по 100 грн из кассы вытягивать? Или сразу в НБУ и ФГВ? Объявлений о "покращеннях" по текущим на сайте нет, но по новостям и изменениям похоже, что скоро и сайта не будет.
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