Додано: Чет 14 лют, 2019 23:25

Банка банкрот? Закрыла любую возможность вывести деньги с текущего, показывает какую-то залоченную карту, которой у меня нет и никогда не было (я всегда работал только текущим). От блин, не успеешь всего на месяц отвернуться, как какие-то заразы с твоими деньгами уже, наверное, на Канарах отдыхают.



Или кому-то удается хоть какую-то копийчину у них вытянуть? Типа столько грн, сколько у тебя долларов на валютном счете? Которого у тебя нет. Чё делать? Идти в отделение и по 100 грн из кассы вытягивать? Или сразу в НБУ и ФГВ? Объявлений о "покращеннях" по текущим на сайте нет, но по новостям и изменениям похоже, что скоро и сайта не будет.