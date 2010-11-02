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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:30
novichok написав:
Не солидно,не выполняют обещаний
Тут последние копейки зажимают, а Вам обещаний.
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newbie
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:32
newbie написав:
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Или кому-то удается хоть какую-то копийчину у них вытянуть? Типа столько грн, сколько у тебя долларов на валютном счете? Которого у тебя нет. ,
клиентам с валютными счетами-двойниками сегодня переводы починили
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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