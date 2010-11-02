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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3390339133923393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 414
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
80
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 414
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Не солидно,не выполняют обещаний

Тут последние копейки зажимают, а Вам обещаний.
newbie
 
Повідомлень: 5948
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:32

  newbie написав:,

Или кому-то удается хоть какую-то копийчину у них вытянуть? Типа столько грн, сколько у тебя долларов на валютном счете? Которого у тебя нет. ,

клиентам с валютными счетами-двойниками сегодня переводы починили
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4408
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:02

  J написав:
  newbie написав:,

Или кому-то удается хоть какую-то копийчину у них вытянуть? Типа столько грн, сколько у тебя долларов на валютном счете? Которого у тебя нет. ,

клиентам с валютными счетами-двойниками сегодня переводы починили
после обновления ИБ , кроме невозможности открыть депозит повылазили и другие проблемы-регулярные ошибки с переводами между счетами и на внешку,свою карту депозитку банкоматы воспринимают как бомжа-беженца . Как-то хаотично работает и сервис в банке . Пока не проработает для старта месяц без сбоев ИБ для физиков говорить про отсутствие проблем рано,Ревизор не рекомендует)))
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11345
З нами з: 12.09.13
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  #<1 ... 3390339133923393
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