Тут последние копейки зажимают, а Вам обещаний.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:32
клиентам с валютными счетами-двойниками сегодня переводы починили
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:02
после обновления ИБ , кроме невозможности открыть депозит повылазили и другие проблемы-регулярные ошибки с переводами между счетами и на внешку,свою карту депозитку банкоматы воспринимают как бомжа-беженца . Как-то хаотично работает и сервис в банке . Пока не проработает для старта месяц без сбоев ИБ для физиков говорить про отсутствие проблем рано,Ревизор не рекомендует)))
никому не верю
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:59
В середине января оформила депо Альтернативный-но бонуса от Минфина еще нет. У кого-то бонус пришел?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:02
Знаю людей що за грудневий Альтнанативний бонус капнув.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:03
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:13
Банка демонструє стабільність
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, в какой день месяца начисляются проценты на остаток на карте (пакет банк в кармане)?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:20
В последний рабочий день месяца, в 9-00 приблизительно.
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