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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3390339133923393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 415
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 415
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:Не солидно,не выполняют обещаний

Тут последние копейки зажимают, а Вам обещаний.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:32

  newbie написав:,

Или кому-то удается хоть какую-то копийчину у них вытянуть? Типа столько грн, сколько у тебя долларов на валютном счете? Которого у тебя нет. ,

клиентам с валютными счетами-двойниками сегодня переводы починили
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:02

  J написав:
  newbie написав:,

Или кому-то удается хоть какую-то копийчину у них вытянуть? Типа столько грн, сколько у тебя долларов на валютном счете? Которого у тебя нет. ,

клиентам с валютными счетами-двойниками сегодня переводы починили
после обновления ИБ , кроме невозможности открыть депозит повылазили и другие проблемы-регулярные ошибки с переводами между счетами и на внешку,свою карту депозитку банкоматы воспринимают как бомжа-беженца . Как-то хаотично работает и сервис в банке . Пока не проработает для старта месяц без сбоев ИБ для физиков говорить про отсутствие проблем рано,Ревизор не рекомендует)))
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:59

В середине января оформила депо Альтернативный-но бонуса от Минфина еще нет. У кого-то бонус пришел?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:02

  larnic написав:В середине января оформила депо Альтернативный-но бонуса от Минфина еще нет. У кого-то бонус пришел?

Знаю людей що за грудневий Альтнанативний бонус капнув.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27803
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:03

  larnic написав:В середине января оформила депо Альтернативный-но бонуса от Минфина еще нет. У кого-то бонус пришел?


оформил 4 января, бонус пришел 30 января.
kostya77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:13

Банка демонструє стабільність :(
https://minfin.com.ua/2019/02/15/36732936/
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, в какой день месяца начисляются проценты на остаток на карте (пакет банк в кармане)?
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:20

  kianushkolosov написав:Подскажите, в какой день месяца начисляются проценты на остаток на карте (пакет банк в кармане)?


В последний рабочий день месяца, в 9-00 приблизительно.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:18

Поповнював один довгий гривневий депозит із різних карт + з ощадного рахунку
(с) гроші мають працювати

все пройшло без сучка і задорінкі :idea:
+50грн !
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greenozon
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