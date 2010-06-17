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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3391339233933394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 415
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 415
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  J написав:клиентам с валютными счетами-двойниками сегодня переводы починили

А остальным? Меня возможно с этими двойниками спутали и написали, что исправили, хотя на самом деле ничего не сделали. Текущего счета (ощадного рахунку для фізичних осіб) по прежнему нет в закладке платежей. Соответственно, платежи и переводы с него не возможны, а еще месяц назад были возможны.

В итоге я не могу ни копейки заплатить и тут, кажись, писали, что бумажные платежки с текущих счетов тоже не принимают. Куда смотрят НБУ и ФГВ? Если могут заплатить, возможно, 3 клиента на весь банк (которым что-то исправили), то это называется платежеспособный банк? Или у кого-то с текущих счетов (не являющихся двойниками) получается заплатить? А с карт?

Может пора уже и в СБУ обращаться? А то выведут (если уже не вывели) все деньги на агрессора, учитывая, что у НБУ почему-то "глаз замылился"?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:40

sens
Пока не проработает для старта месяц без сбоев ИБ для физиков говорить про отсутствие проблем рано,Ревизор не рекомендует)))

Какое отсутствие проблем? ИБ на выход вообще не работает. Работает только на вход. Заносите, пополняйте депозиты, а забрать (заплатить) - зась.
newbie
 
Повідомлень: 5951
З нами з: 22.06.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 539 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:44

  greenozon написав:Поповнював один довгий гривневий депозит із різних карт + з ощадного рахунку
(с) гроші мають працювати

все пройшло без сучка і задорінкі :idea:

Ну-ну, пополняйте. Посмотрим, как Вы без сучка и задоринки их снимете. Или хотя бы процентами сможете воспользоваться (не для пополнения следующего депо) :?
newbie
 
Повідомлень: 5951
З нами з: 22.06.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 539 раз.
 
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  #<1 ... 3391339233933394
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