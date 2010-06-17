Додано: Суб 16 лют, 2019 23:36

J написав: клиентам с валютными счетами-двойниками сегодня переводы починили клиентам с валютными счетами-двойниками сегодня переводы починили

А остальным? Меня возможно с этими двойниками спутали и написали, что исправили, хотя на самом деле ничего не сделали. Текущего счета (ощадного рахунку для фізичних осіб) по прежнему нет в закладке платежей. Соответственно, платежи и переводы с него не возможны, а еще месяц назад были возможны.В итоге я не могу ни копейки заплатить и тут, кажись, писали, что бумажные платежки с текущих счетов тоже не принимают. Куда смотрят НБУ и ФГВ? Если могут заплатить, возможно, 3 клиента на весь банк (которым что-то исправили), то это называется платежеспособный банк? Или у кого-то с текущих счетов (не являющихся двойниками) получается заплатить? А с карт?Может пора уже и в СБУ обращаться? А то выведут (если уже не вывели) все деньги на агрессора, учитывая, что у НБУ почему-то "глаз замылился"?