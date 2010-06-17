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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3391339233933394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 415
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
81
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 415
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  J написав:клиентам с валютными счетами-двойниками сегодня переводы починили

А остальным? Меня возможно с этими двойниками спутали и написали, что исправили, хотя на самом деле ничего не сделали. Текущего счета (ощадного рахунку для фізичних осіб) по прежнему нет в закладке платежей. Соответственно, платежи и переводы с него не возможны, а еще месяц назад были возможны.

В итоге я не могу ни копейки заплатить и тут, кажись, писали, что бумажные платежки с текущих счетов тоже не принимают. Куда смотрят НБУ и ФГВ? Если могут заплатить, возможно, 3 клиента на весь банк (которым что-то исправили), то это называется платежеспособный банк? Или у кого-то с текущих счетов (не являющихся двойниками) получается заплатить? А с карт?

Может пора уже и в СБУ обращаться? А то выведут (если уже не вывели) все деньги на агрессора, учитывая, что у НБУ почему-то "глаз замылился"?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:40

sens
Пока не проработает для старта месяц без сбоев ИБ для физиков говорить про отсутствие проблем рано,Ревизор не рекомендует)))

Какое отсутствие проблем? ИБ на выход вообще не работает. Работает только на вход. Заносите, пополняйте депозиты, а забрать (заплатить) - зась.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:44

  greenozon написав:Поповнював один довгий гривневий депозит із різних карт + з ощадного рахунку
(с) гроші мають працювати

все пройшло без сучка і задорінкі :idea:

Ну-ну, пополняйте. Посмотрим, как Вы без сучка и задоринки их снимете. Или хотя бы процентами сможете воспользоваться (не для пополнения следующего депо) :?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 07:16

  newbie написав:
  greenozon написав:Поповнював один довгий гривневий депозит із різних карт + з ощадного рахунку
(с) гроші мають працювати

все пройшло без сучка і задорінкі :idea:

Ну-ну, пополняйте. Посмотрим, как Вы без сучка и задоринки их снимете. Или хотя бы процентами сможете воспользоваться (не для пополнения следующего депо) :?
как Вам монобанк? Снимаю по 5 каждый день через р2р , в конце месяца в скай на сберегалочку,да и налом в том же привате,не помните % с депозитки+?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  newbie написав:забрать (заплатить) - зась.
Нынче проблема только открыть онлайн депо, а забрать с Форварда проблема вымышлена вами.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:12

Забирав в касі з карти біля 10000 грн...заблокувало біля 500 грн. Яким макаром вони блокують?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sens написав:да и налом в том же привате,не помните % с депозитки+?

Уточніть що за депозитка+?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:19

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:да и налом в том же привате,не помните % с депозитки+?

Уточніть що за депозитка+?

То у Ская, по сути дела месячный депо под 16%, причем БЕЗ пополнения :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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